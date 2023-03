Man setze sich »auf allen Ebenen mit Nachdruck« gegenüber der Regierung Ugandas dafür ein, »dass das Gesetz nicht in Kraft tritt«, hieß es aus Regierungskreisen. »Über unsere Botschaft in Kampala stehen mit der LGBTQ-Community in Uganda bereits seit Langem in engem und vertrauensvollen Kontakt.« Sowohl das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium äußern sich deshalb bisher nur zurückhaltend, um die derzeit laufenden Gespräche hinter den Kulissen nicht zu gefährden.