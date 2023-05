Die parlamentarische Sommerpause beginnt am 7. Juli, bis dahin gibt es noch drei weitere Sitzungswochen. »Jetzt ist das Parlament am Zug«, sagte Mast. Es gebe auch in dieser Woche schon vorbereitende Gespräche in der Koalition. Die Menschen verlangten zu Recht Klarheit, wie es mit dem Heizen weitergehe. »Die SPD-Fraktion stimmt dem Gesetz nur zu, wenn Heizen bezahlbar bleibt«, betonte Mast.