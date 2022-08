Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg Ampel will zurück zu den Anfängen

Die harmonische Anfangsphase der Ampel scheint vorbei zu sein , doch das will die Koalition ändern – hinter verschlossenen Türen auf der gemeinsamen Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte deutlich, dass er bei der Klausur einen Schlussstrich unter die Streitereien in der Ampelkoalition ziehen will. Es solle dort sichergestellt werden, »dass wir als Bundesregierung eng und untergehakt zusammenarbeiten«, sagte der Kanzler. »Das wird eine Klausurtagung, wo es gute Stimmung gibt und die Bereitschaft in einer ernsten Lage eng zusammenzuarbeiten zum Wohl des Landes.«