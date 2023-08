Die Bilder sollen Aufbruch und Geschlossenheit symbolisieren. Bei der Klausurtagung auf Schloss Meseberg zeigten sich die Kabinettsmitglieder betont harmonisch und vergnügt. Insbesondere nach den Streitigkeiten zwischen FDP und Grünen war die Regierung um ein einig wirkendes Bild bemüht.

Christian Lindner, Bundesfinanzminister

»Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Also, es soll ja nicht mehr gehört werden.«

Was nach dem Hämmern in Meseberg rauskam, waren mehrere Vorhaben – unter anderem in den Bereichen Wirtschaft und Digitalisierung. So sieht beispielsweise das neue Wachstumschancengesetz Steuerentlastungen von rund sieben Milliarden Euro pro Jahr für die deutsche Wirtschaft vor:

Martin Knobbe, Co-Leiter Hauptstadtbüro

»Es geht darum, die Wirtschaft, die derzeit nicht gut dasteht, zu unterstützen. Man will aber auch dem Narrativ entgegenwirken, dass Deutschland der kranke Mann Europas sei. So weit sei man noch lange nicht, hieß es. Und die Bedingungen seien eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt entsprechende Maßnahmen macht, um die Wirtschaft punktuell zu unterstützen.«

Anpacken, Probleme lösen, auf die eigene Leistungsbilanz verweisen – das wünscht sich vor allem der Bundeskanzler für die zweite Hälfte seiner Regierungszeit.

Martin Knobbe, Co-Leiter Hauptstadtbüro

»Und tatsächlich ist es ja so, dass man bei all den Streitereien, die es innerhalb dieser Koalition gibt, auch öfters vergisst, dass sie doch in der Dynamik einiges vorangebracht hat. Die Zahl an Gesetzen und auch die Erheblichkeit. Diese Erfolge werden eben überdeckt durch den ständigen Streit und durch die Profilierungssucht mancher Politiker. Und der Versuch war heute, sich selbst sozusagen den Auftrag zu geben, künftig mehr auf die Erfolge zu achten und weniger auf das eigene Profil der einzelnen Parteien.«

Die erste Belastungsprobe steht allerdings mit der Diskussion um den Industriestrompreis schon bevor. Dieser soll vor allem große Unternehmen, die viel Energie verbrauchen, unterstützen. Die FDP ist klar dagegen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich dafür ausgesprochen. Der Kanzler steht eher auf der Seite der FDP.

Martin Knobbe, Co-Leiter Hauptstadtbüro

»Der Streit ist hier auch wiederum vorprogrammiert. Ob er nun wirklich leise stattfindet, wie der Kanzler sich das wünscht, wird man in den nächsten Wochen sehen.«