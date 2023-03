Die Ampelkoalition hat sich in der Debatte um künftig verpflichtend klimafreundliche Heizungen auf eine Härtefallregelung für etwaig Benachteiligte geeinigt. Nach einer überraschend kurzen Sitzung von nur 20 Minuten Dauer verkündeten die Parteichefs von SPD, Grünen und FDP auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin das Ergebnis ihrer Beratungen. Bereits im Vorfeld hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungsbefragung im Parlament euphorisch von einem »echten Knaller« und »Hammer-Ideen für Deutschland« gesprochen, dabei allerdings noch keine Details genannt.