Schlechtes Zeugnis nach Jahr eins

Die Unzufriedenheit spiegelt sich auch in den Zustimmungswerten zur allgemeinen Arbeit der Parteien. Nur 13 Prozent sind zufrieden mit der Regierungsarbeit der FDP, nur 25 Prozent loben die Arbeit der SPD. Am besten schneiden noch die Grünen ab. 29 Prozent gaben an, mit der Regierungsarbeit der Partei zufrieden zu sein.