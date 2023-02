Im Kern geht es beim Streit zwischen Habeck und Lindner über die Frage, ob und wie mehr Einnahmen geschaffen werden können und welche Vorhaben Priorität haben sollen.

»Wir bitten Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren«, schrieb der Grüne Habeck am Dienstag in einem Brief an den FDP-Chef. Habeck schlägt vor, darüber zu beraten, »wie wir Einnahmen verbessern« und umweltschädliche Subventionen abbauen könnten.

Finanzminister Lindner wies die Forderung ebenfalls per Brief am Mittwoch zurück. Zum einen wundere er sich, dass die grünen Ministerien die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 offensichtlich nicht mehr akzeptierten. Dabei seien diese vom Bundeskabinett am 16. März 2022 ebenso wie der Finanzplan bis 2026 beschlossen worden, schrieb er. Daran fühle sich das Finanzministerium gebunden, so der FDP-Politiker.