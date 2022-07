Die Ampel-Koalition will in den kommenden Tagen eine Wahlrechtsreform und damit eine Verkleinerung des Bundestags auf den Weg bringen. Die Wahlrechtskommission des Bundestags solle am Donnerstag grünes Licht für den Reformplan geben, berichtet die »Bild am Sonntag« (»BamS«) unter Berufung auf Fraktionskreise. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, sagte dem Blatt: »Ich rechne mit Zustimmung in den Ampel-Fraktionen.«