Der Wahlausgang stellt aus Lindners Sicht ein Problem für die gesamte Koalition in Berlin dar. »Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren.« Die Verluste von SPD und FDP würden nicht aufgewogen durch die Zugewinne der Grünen in Niedersachsen. Insofern müsse sich die Ampel insgesamt der Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung zu erreichen. Lindner stellte daher den bisherigen Kurs in Frage: »Aus unserer Sicht müssen wir über die Balance von sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft neu nachdenken, damit die Ampel insgesamt wieder reüssieren kann.«

Grünen-Chef Omid Nouripour zeigte sich gesprächsbereit. »Wenn sie der Meinung sind, dass man bestimmte Dinge nachjustieren muss, müssen wir darüber reden, klar«, sagte er zu der Forderung der Freidemokraten. »Wenn die FDP Beratungsbedarf hat: Wir sind bereit.« Es sei in einer Koalition selbstverständlich, dass man miteinander sprechen könne.

Lindner hatte am Montag die Koalition nicht infrage gestellt. »Wir setzen gutes Regieren in der Bundesregierung fort«, sagte der Parteichef. Auf die Frage, wie die FDP wieder erfolgreich sein wolle, betonte er: »Die Stärkung der FDP ergibt sich aus erfolgreichem Regierungshandeln.«

Klingbeil erklärte, die Herausforderungen, vor denen die Koalition durch den Ukraine-Krieg stehe, müssten nun »sehr konzentriert und fokussiert« abgearbeitet werden. Der SPD-Chef rief dazu auf, den offenen Streit in der Koalition zu beenden. Man müsse zum Geist der Koalitionsverhandlungen zurückkehren, die im Zeichen eines gemeinsamen Aufbruchs gestanden hätten.

Wegen der Energieknappheit als Folge des Ukrainekriegs bestweht die FDP weiterhin darauf, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke weiterlaufen. »Das ist nicht Politik, sondern Physik«, sagte Lindner und bekam von Klingbeil Kontra. Der SPD-Chef verwies auf die Vorschläge von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), nach denen nur die zwei süddeutschen Meiler in einem sogenannten Streckbetrieb noch bis April weiterlaufen sollen. »Ich gehe davon aus, dass die jetzt so beschlossen werden in der Regierung.« Auch Grünen-Chef Nouripour stellte klar: Eine Laufzeitverlängerung sei »keine Baustelle für uns«.