Auch Kritik aus der AfD-Fraktion zum ab 2024 geplanten Verbot von Öl- und Gasheizungen wiegelte Scholz ab. Bereits im April werde die Ampel einen Gesetzentwurf zur Förderung des Heizungsumbaus in Wohnungen vorlegen. Dabei werde es verschiedene Wege geben, klimaneutral zu heizen zu können, sagt er im Bundestag. Man könne auch eine Gasheizung nutzen, wenn diese später mit Wasserstoff betrieben werden könne. »Kein Bürger wird alleingelassen«, sagt der SPD-Politiker, es solle unbürokratische, einfache Lösungen geben.

Widerworte gab es jedoch auch aus den eigenen Reihen. »Nachdem unsere Koalitionspartner das Ansehen der Bundesrepublik in der EU (in der E-Fuels-Debatte) beschädigt haben, habe ich nach diesem Koalitionsausschuss kein Vertrauen mehr in den Bundeskanzler«, sagte der Grünen-Europapolitiker Rasmus Andresen. »Olaf Scholz ist vom Klimakanzler zum Klimablockierer geworden.« So könne die Zusammenarbeit in der Ampel auf Dauer nicht funktionieren. Jede Klimamaßnahme müsse »hart gegen SPD und FDP« erkämpft werden.