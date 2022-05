SPD-Chefin Saskia Esken sagte der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«: »Wir werden das Zwei-Prozent-Ziel nicht in jedem Jahr gleichermaßen erreichen.« Wenn man heute Großgerät bestelle, bekomme man das erst in drei oder vier Jahren. »Möglicherweise sind die Summen in den ersten zwei Jahren nicht so hoch, und dann kommt ein Jahr, in dem sehr viel notwendig wird.«