Im Jahr 2016 beschloss das deutsche Parlament mit breiter Mehrheit einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD und Grünen, in dem die Tötung von Hunderttausenden Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft wird. Der Anerkennung des Genozids an den Armeniern waren heftige Proteste der Regierung in Ankara vorausgegangen.

Im Mai 2021 erkannte die Bundesregierung die deutschen Verbrechen der Kolonialzeit in Namibia an den dortigen Volksgruppen der Herero und Nama offiziell als Völkermord an – 113 Jahre nach Verüben der Massaker.