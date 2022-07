Eigentlich müsste man in den Regierungsfraktionen allerdings auch so darauf kommen, dass man mit der vorgelegten Idee einen Teil des Wählerwillens ignorieren würde. Deshalb ist es dringend angeraten, wie ursprünglich geplant, im Rahmen der Wahlrechtskommission an einem besser geeigneten Modell zu arbeiten.

Und auch hier landet man am Ende wieder bei der CSU: In den vergangenen Jahren hat die Partei beim Thema Wahlrechtsreform alles abgelehnt, was sie am Ende auch nur ein Mandat kosten würde. Der frühere Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus von der CDU kann davon ein Lied singen, da dessen Bemühungen 2020 auch an seinen Abgeordneten aus Bayern scheiterte.