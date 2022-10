Die Ampelkoalition würde ihre Mehrheit verlieren, sollte am kommenden Sonntag ein neuer Bundestag gewählt werden. Das ist das Ergebnis beim aktuellen ZDF-Politbarometer.

Die SPD verbessert sich in der am Freitag veröffentlichten Umfrage zwar um einen Punkt auf 19 Prozent, die Grünen verschlechtern sich aber um einen Punkt und kommen auf 21 Prozent. Die FDP gibt ebenfalls einen Punkt ab und landet bei sechs Prozent. Die CDU/CSU verbessert sich um einen Punkt und kommt auf 28 Prozent. Auch die AfD legt laut »Politbarometer« um einen Punkt zu und erreicht 15 Prozent. Die Linke würde mit unveränderten fünf Prozent gerade so in den Bundestag kommen und die anderen Parteien liegen zusammen bei sechs Prozent (minus ein Prozent).