Früher wurden in der Hauptstadtblase am Beginn der großen Ferien die Wetten angenommen, was wohl dieses Mal das Sommerloch füllen werde. Das war, zugegeben, albern. Inzwischen, und das ist auch nicht komisch, gibt es gar kein Sommerloch mehr, was an den Medien meines Erachtens nicht liegt, sondern am fortwährenden Ernst der Lage. So auch jetzt: Dieser Kriegssommer 2022 könnte ein defining moment der Deutschen werden, und ich höre schon die Milieus links der Mitte jaulen, denn mit Pathos kann und will man dort nichts Gutes verbinden. Robert Habeck arbeitet zwar daran, aber wenn er so weiter macht, ist er bald kein Grüner mehr.