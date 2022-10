Ampelregierung Mehr Fehlerkultur wagen!

Auch die Wirtschaft weiß, dass Fehler dazugehören. So werden »Fuck up Nights« an vielen Orten veranstaltet mit dem Motto »Sometimes you win, sometimes you learn«, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Hier gibt es auch schon erste Versuche von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung , in denen Politikerinnen und Politiker über ihre politischen Fehlentscheidungen sprechen und wie sie damals damit umgegangen sind. Verharren wir immer in einer Fehlervermeidungsstarre, kann uns nicht der große Wurf, die gute Idee gelingen. Angst vor Fehlern hemmt.

So weit, so gut. Aber die ganze Debatte und Auseinandersetzung um das Thema Fehlerkultur bringt uns keinen Schritt weiter, wenn wir sie in den entscheidenden Situationen eben nicht gelten lassen. Wenn wir in entscheidenden Situationen nachtreten und nur den eigenen Vorteil suchen, gefährdet das langfristig sogar die repräsentative Demokratie. In der Auseinandersetzung um die Gaspreisbremse und den Gaspreisdeckel lässt sich das Problem derzeit gut beobachten.