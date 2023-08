Die Kritik von SPD-Co-Chef Lars Klingbeil am Koalitionsstreit zwischen Grünen und SPD hat die Gemüter in der Ampel offenbar nicht beruhigt – ganz im Gegenteil. Grünenpolitiker Jürgen Trittin hat die Äußerungen seines sozialdemokratischen Koalitionskollegen mit Kritik an der SPD gekontert: »In der Tat, hat sich über die Sommerpause wenig geändert«, schrieb Trittin im Kurznachrichtendienst X . »Im Zweifel ist die SPD immer auf der Seite der FDP: Für Schuldenbremse in der Krise, für Steuersenkungen mit der Gießkanne, und gegen die Kindergrundsicherung«, fügte der ehemalige Umweltminister hinzu.