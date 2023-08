Bei Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der Liberalen, klang das jüngst so: »Die Kindergrundsicherung ist die letzte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode.« Wirklich?

Bei SPD und Grünen kommen solche Worte jedenfalls gar nicht gut an. »Mir wäre neu, dass der Generalsekretär der FDP einfach so Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag streichen kann«, sagte nun Martin Rosemann, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der »Bild«-Zeitung. »In dieser Legislaturperiode denke ich beispielsweise noch an das Rentenpaket, und das werden wir selbstverständlich wie vereinbart umsetzen. Meines Wissens hat auch die FDP ein großes Interesse an diesem Reformprojekt.«