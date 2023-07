Die AfD hat sich damit festgelegt, auf einen Kurs, den Maximilian Krah, der frisch gekürte Spitzenkandidat aus Sachsen, schon seit Längerem lobt: sich nicht zu mäßigen, um für Kooperationen infrage zu kommen – im Gegensatz zu anderen extrem rechten Parteien in Nachbarländern. Selbst wenn das bedeutet, dass die anderen Parteien mehr Abstand halten. Damit sei die AfD die »spannendste Rechtspartei in ganz Europa«, so Krah.

Rechtsextrem? Kein Problem!

Stattdessen träumt man von absoluten Mehrheiten – oder dass die CDU auch sonst nicht mehr an der AfD vorbeikommt. Die guten Umfragen, sie sind den Funktionären zu Kopfe gestiegen, das merkt man an vielen Reden, auch bei denen, die an diesem Wochenende gewählt wurden.