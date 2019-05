SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich zur Video-Affäre und Regierungskrise in Österreich geäußert. "In Österreich muss es Neuwahlen geben", sagte Nahles dem SPIEGEL. Ein "einfacher Rücktritt" von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache reiche nicht aus.

Sie schaltete sich damit in die Debatte ein, die auf eine Enthüllung des SPIEGEL und der "Süddeutschen Zeitung" folgte. Beide Redaktionen veröffentlichten am Freitag brisante Videoaufnahmen: Diese zeigen, wie Strache 2017 einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte für Wahlkampfhilfe unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht stellte, sollte die FPÖ an die Regierung kommen. Das Video entstand wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte.)

Strache erklärte daraufhin am Samstag seinen Rücktritt. Er sprach von einem "gezielten politischen Attentat".

Nahles kritisierte auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz: "Wer hat den Rechtspopulisten denn erst in eine Regierung gebracht?" Das sei Kurz gewesen, "Vorbild für viele Konservative in Europa". Zugleich stellt die SPD-Chefin eine Verbindung zu den deutschen Unionsparteien her: "Beim Wahlkampfauftakt für den CDU/CSU-Kandidaten Manfred Weber war Kurz der Star der Konservativen. Seit Monaten lavieren sie am rechten Rand, um dort noch Stimmen für die Europawahl einzusammeln."

Der CDU-Vorsitzenden Annegret Kamp-Karrenbauer, die vor Rechtspopulisten gewarnt hatte, warf Nahles Unglaubwürdigkeit vor: "Auf die Konservativen ist im Hinblick auf klare Kante gegen Rechts kein Verlass."