Chaos in der SPD Wer jetzt die GroKo beenden will - und wer nicht

Und was jetzt? Diese Frage beschäftigt nach der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles am Sonntag nicht nur die SPD, sondern auch CDU und CSU. So mehren sich derzeit die Forderungen nach einem Ende der Großen Koalition (GroKo).

"Nahles stand für den Bestand der GroKo - deren Stabilität ist jetzt fraglich", sagte zum Beispiel der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Harald Christ , der "Bild"-Zeitung. "Meiner Meinung nach kommt als nächstes das Ende der Groko - alles andere führt zu nichts."

Auch der Chef der CDU in Brandenburg, Ingo Senftleben , stellt eine Fortsetzung der GroKo infrage. "Mit einer wankenden SPD, die ihren Kurs nicht geklärt hat, ist die Koalition kaum fortzuführen", sagte er der "Bild". Die SPD und die GroKo insgesamt seien "zur Belastung auch für die Union" geworden.

Zumindest am Scheideweg sieht die GroKo auch der Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann: Entweder es gelinge, in dieser "ungeliebten Konstellation" noch einige wichtige Akzente zu setzen, die bei den Bürgern erkennbar positiv nachwirkten, oder die GroKo taumele schon bald ihrem Ende entgegen, so der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "SPD und Union stecken weiter im GroKo-Dilemma", sagte Linnemann. "Wir schaffen es nicht, zur gleichen Zeit zu regieren und mit den jeweiligen Kernthemen für die Wähler unterscheidbar zu bleiben."

Die CDU-Führung will sich vorerst für eine Fortsetzung der Koalition einsetzen. "Wichtig ist, dass die CDU nun ihre Verantwortung zur Koalition und Regierungsarbeit betont", hieß es bereits Sonntagvormittag aus Parteikreisen vor der für den Abend geplanten Klausurtagung des Bundesvorstands.

Die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte einige Stunden später in einem öffentlichen Statement, die CDU stehe weiter zur GroKo: "Dies ist nicht die Stunde für parteitaktische Überlegungen." Sie gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig treffe und dass die Handlungsfähigkeit der GroKo nicht beeinträchtigt werde.

"Wir bleiben vertragstreu"

In der CDU hieß es intern schon länger, keinesfalls dürfe für den Fall einer vorgezogenen Neuwahl beim Wähler der Eindruck entstehen, die Koalition sei an der Union gescheitert - gerade die eigenen Anhänger würden erwarten, dass die Koalition stabil ihrem Regierungsauftrag nachkomme und endlich liefere.

Dazu passt eine Äußerung von Julia Klöckner . Die stellvertretende CDU-Vorsitzende appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten. "Wir Christdemokraten sind und bleiben vertragstreu", sagte sie der "Saarbrücker Zeitung". Sie erwarte, dass nach der Nahles-Ankündigung auch die SPD ein verlässlicher Regierungspartner bleibe "und das Land und die Herausforderungen in den Vordergrund stellt".

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt , sagte ebenfalls, dass er von der SPD jetzt "ein klares Bekenntnis zur Koalition" erwarte.

Ähnlich äußerte sich Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich. Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, von einem vorzeitigen Ende der GroKo würden nur die politischen Ränder profitieren: "Der Wählerauftrag gilt für vier Jahre, und die politischen Parteien müssen gerade in schwierigen Zeiten für Stabilität sorgen."

Außerhalb der Parteien wird der Zustand der Koalition unterschiedlich betrachtet. Der Ökonom Henrik Enderlein sieht die anstehende Wahl zum SPD-Parteivorsitz als eine Abstimmung über die GroKo. "Wer antritt, wird die Gretchenfrage der Regierungsbeteiligung beantworten müssen", so der Präsident der Hertie School of Governance in Berlin. "Die SPD hat in der Regierung viel geleistet, aber der fehlende Rückhalt in der Bevölkerung stellt alles auf den Prüfstand."

Eine Neuwahl noch in diesem Jahr sei nicht ausgeschlossen, meint Enderlein: "Die Grünen werden kein Interesse an Jamaika haben, und eine Minderheitsregierung zum Ende der Ära Merkel könnte allenfalls eine Übergangslösung sein."

Angst vor schwieriger Regierungsbildung

Teile der Wirtschaft warnen vor einer Neuwahl. Angesichts des einsetzenden Abschwungs in Deutschland und weltweiter Krisen braucht der Mittelstand Planungssicherheit und Stabilität", sagt der Mittelstandspräsident Mario Ohoven. "Neuwahlen und eine schwierige Regierungsbildung würden für Verunsicherung der Wirtschaft im In- und Ausland sorgen. Einen monatelangen Regierungsstillstand kann sich Deutschland nicht mehr leisten."

SPD-Vizekanzler Olaf Scholz hatte bereits Samstag in einem "Tagesspiegel"-Interview gesagt, dass er eine weitere GroKo nach der jetzigen für "nicht vertretbar" halte. "Drei Große Koalitionen in Folge würden der Demokratie in Deutschland nicht guttun", sagte Scholz. "Eine Fortsetzung der heutigen Koalition nach 2021 will niemand - nicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Union - und wir Sozialdemokraten schon gar nicht."