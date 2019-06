SPD Andrea Nahles verabschiedet sich aus Fraktion

Am Mittwoch ist Andrea Nahles offiziell auch von ihrem Amt als Fraktionschefin der SPD zurückgetreten, nachdem sie sich am Tag zuvor schon vom SPD-Vorstand verabschiedet hatte. Sollte sie - wie angekündigt - auch ihr Bundestagsmandat aufgeben, erhielte sie ihre Diäten von derzeit 9780 Euro 14 Monate lang weiter. Das belegen Informationen der Bundestagsverwaltung. Ab dem 1. Juli wird die Abgeordnetenentschädigung 10.083 Euro im Monat betragen. Vom zweiten Monat an werden andere Einkünfte in voller Höhe auf dieses Übergangsgeld angerechnet.

Mit insgesamt 18 Jahren im Bundestag und vier Jahren als Bundesministerin hat sich Nahles zudem Ansprüche auf eine Altersversorgung erworben. Für jedes Jahr im Bundestag erhält sie eine monatliche Altersentschädigung von 2,5 Prozent der derzeitigen Abgeordnetendiäten. Das wären aktuell 45 Prozent von 9780 Euro oder künftig von 10.083 Euro, also 4401 beziehungsweise 4537 Euro monatlich.

Dazu kommt laut Bund der Steuerzahler ein Ruhegehalt aus vier Jahren Ministerzeit in etwa gleicher Höhe. Beide Beträge könnten allerdings wegen teilweiser Anrechnung nicht einfach zusammengezählt werden.