Ypsilanti war von 2003 bis 2009 Landesvorsitzende der SPD. Zwischen 2007 von 2009 war sie zudem Fraktionschefin im Wiesbadener Landtag. Bis 2018 blieb sie Landtagsabgeordnete.

Am 8. Oktober finden in Hessen Landtagswahlen statt. Faeser will sich beim SPD-Landesparteitag am Samstag in Hanau offiziell zur Spitzenkandidatin wählen lassen.