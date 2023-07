Die Umsatzsteuer fließt vor allem an Bund und Länder. Es sei »finanzpolitischer Irrsinn«, dass kreditfinanzierte Staatseinnahmen Rüstungsausgaben schmälerten, so der Sozialdemokrat. Der Steuerrabatt könne dazu beitragen, dass Deutschland der Nato-Vorgabe näherkomme, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren.