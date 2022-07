Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk Der falsche Mann am falschen Ort

Der letzte große Shitstorm hatte sich daran entzündet, dass Melnyk gesagt hatte, dass Bandera kein Massenmörder gewesen sei. Wer das behaupte, verbreite russische Propaganda. Stepan Bandera war in den Dreißiger- und Vierzigerjahren Führer des radikalen Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten, die in der Ukraine einen faschistischen Staat errichten wollten. Seine Leute haben sich unter der deutschen Besatzung an der Ermordung Zehntausender Zivilisten beteiligt. Melnyks Verehrung von Bandera ist in der Ukraine keine Außenseitermeinung. Es gebe im Land mehr als 40 Denkmäler, sagt der Berliner Historiker Götz Aly . Er bezeichnet Bandera als Antisemiten und Nazi-Kollaborateur.

Die ukrainische Regierung distanzierte sich umgehend, weil Melnyks Worte der Moskauer Propaganda vom Kampf gegen ein Naziregime in Kiew in die Hand spielen und das Verhältnis zum wichtigsten Verbündeten, Polen, belasten. Auch in Deutschland regten sich viele auf und nannten Melnyk einen Holocaustleugner, was auch schon wieder übers Ziel hinausschoss.