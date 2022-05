Es ist gerade einmal drei Wochen her, da ließ Andrij Melnyk zuletzt mit einer höchst undiplomatischen Aussage über den deutschen Bundeskanzler aufhorchen. Nun hat der ukrainische Botschafter in Deutschland nachgelegt. Auf die Bezeichnung »beleidigte Leberwurst« verzichtete er zwar – weniger Wucht hat seine Aussage deswegen aber nicht.

Melnyk wirft Olaf Scholz ( SPD ) mangelnde Führungsstärke und eine Missachtung ukrainischer Interessen vor. Kiew habe sich erhofft, aus der Rede von Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos herauszuhören, mit welchen ganz konkreten Schritten die Ampel die Ukraine massiv unterstützen wolle, sagte Melnyk der »Bild« einem Vorabbericht zufolge.

»Leider war das eine Fehlanzeige, vor allem in Bezug auf sofortige Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland, um die Riesenoffensive der Russen im Donbass zu ersticken«, so der Botschafter. »Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen«, so Melnyk weiter.

Auch bei dem Thema EU-Mitgliedschaft habe es keine ermutigenden Signale an die Ukrainer gegeben. Melnyk griff Scholz laut dem Bericht auch direkt an: »Dazu fehlen wohl die Führungskraft und Courage.«