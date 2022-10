Ehepaar Melnyk im Interview »Ich habe meinem Mann oft gesagt, er muss noch lauter werden«

Kein anderer Diplomat hat in Deutschland je so ausgeteilt wie der ukrainische Botschafter Andreij Melnyk. Hier sagen er und seine Frau Switlana, was sie antreibt – und sprechen über eine bewegende Begegnung mit Robert Habeck.