Natürlich findet Eigenlob Platz in dieser Söder-Laudatio, etwa, als es um die gemeinsame Bewältigung der Coronapandemie geht: »Du und ich, wir müssen uns nicht entschuldigen, dass wir Leben gerettet haben.« Eine »prägende Zeit« sei das gewesen, auch für ihn selbst. »Damals war keiner da, um uns zu helfen, du schon.« Bayern sei von der Pandemie stark betroffen gewesen, erinnert sich Söder.

Eine Vorlage, die Merkel an keiner Stelle ihrer Dankesrede aufnimmt. Auf Söders rhetorische Umarmungsversuche scheint sie bestens vorbereitet zu sein – um mit Ausweichmanövern darauf zu reagieren. Das beginnt schon damit, dass die frisch ausgezeichnete Ordensträgerin ihre allerersten Worte nicht an den Mann vor ihr in der ersten Reihe, sondern an die Person auf der Bühne hinter ihr adressiert. »Danke für die schöne Musik«, sagt Merkel in Richtung der Frau an der Harfe.