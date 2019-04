Merkels Dementi zu Gerüchten um früheren Rückzug Klares Nein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Mutmaßungen entgegengetreten, sie wolle kurz nach der Europawahl einen geplanten Rückzug aus dem Amt bekannt machen.

Auf die allgemeine Frage, ob es eine schon länger getroffene Entscheidung gebe, über die sie anlässlich einer nach der Wahl vorgesehenen CDU-Vorstandsklausur informieren wolle, sagte Merkel, das könne sie "mit einem klaren Nein beantworten".

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat für Anfang Juni eine zweitägige Führungsklausur einberufen - also nur eine Woche nach der Europawahl am 26. Mai. Das hatte zu Spekulationen geführt, es könne je nach Ausgang der Wahl und der parallelen Wahl in Bremen auch einen raschen Wechsel von Merkel zu Kramp-Karrenbauer im Kanzleramt geben.

Merkel hatte im Oktober direkt nach schweren Einbußen der CDU bei der Hessen-Wahl ihren Rückzug vom Parteivorsitz bekannt gemacht. Das war kurz vor einer geplanten Vorstandsklausur geschehen. Merkel hatte damals erklärt, die Entscheidung habe sie schon länger für sich getroffen.

AKK: "Geschichte wiederholt sich nicht"

Kramp-Karrenbauer hat die Führungsklausur am Dienstag zudem mit der bis dahin erwarteten neuen Steuerschätzung begründet. Die steht im Mai an und dürfte einen deutlichen Rückgang der Staatseinnahmen ergeben.

Auf die Frage, ob auf der Klausur ein Wechsel von Kanzlerin Angela Merkel zu ihr vorbereitet werden solle, sagte auch Kramp-Karrenbauer der "Welt": "Nein. Wir haben im Juni die Situation, dass die Steuerschätzung sich nochmal im Bundeshaushalt widerspiegeln wird." Die Klausur sei mit Kanzlerin und Fraktionsspitze abgestimmt gewesen.

Die Bemerkung, sie sei von einer Entscheidung Merkels - nämlich deren Rückzug vom Parteivorsitz - ja schon einmal überrascht worden, kommentierte sie mit den Worten: "Es gilt der alte Satz, Geschichte wiederholt sich nicht."