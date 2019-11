Generaldebatte im Bundestag Merkel lobt die Nato und will Militärausgaben erhöhen

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland in der Pflicht, mehr Verantwortung für die Nato zu übernehmen. "Stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der Nato heute in unserem ureigensten Interesse, oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg", sagte sie. Europa könne sich derzeit nicht allein verteidigen, sondern sei auf das transatlantische Bündnis angewiesen.

Deutschland müsse sich für die Einheit der Nato einsetzen. Die Türkei sei zwar ein schwieriger Partner, müsse aber aus geostrategischen Gründen unbedingt in der Nato gehalten werden.

Merkel verwies kurz vor dem 70. Geburtstag des Bündnisses auf die Bedeutung der Nato im Kalten Krieg. Die Nato sei ein "Bollwerk" für Freiheit und Frieden gewesen. Dafür sei Deutschland vor allem "unseren amerikanischen Freunden" zum Dank verpflichtet.

Merkel steht zu Zwei-Prozent-Ziel

Die CDU-Politikerin betonte auch den Beitrag der Nato zur Stabilisierung der Lage auf dem westlichen Balkan oder in Afghanistan. Merkel verwies aber auch auf die Notwendigkeit politischer Lösungen in Syrien und Libyen.

Die Kanzlerin sagte zudem zu, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben weiter steigern wolle. Die Nato-Quote solle von 1,42 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 auf 1,5 Prozent bis 2024 steigen und Anfang der Dreißigerjahre zwei Prozent erreichen.

Sie betonte zudem, dass Deutschland sich mehr um die Ausbildung von Soldaten von Verbündeten kümmern solle und verwies auf das Beispiel Mali. Sie sagte, dann könne sich Deutschland nicht völlig davor verschließen, auch Ausrüstung zu liefern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. In der kommenden Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Nato zu einem Gipfel in London.

Merkel sprach während ihrer Rede auch vom europäischen Verhältnis zu China. Sie forderte, Europa müsse eine gemeinsame Haltung finden, allen voran Deutschland und Frankreich.

"Wer, wenn nicht wir, solle zeigen, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann?"

Sie lobte zudem die Arbeit der Großen Koalition. Seit Beginn der Koalition wurde die Arbeit der Regierung immer wieder von heftigen Streits und Krisen überschattet. Merkel betonte, was sie alles geschafft hätten. Sie erwähnte die Grundrente, die Mindestausbildungsvergütung, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Zudem sprach sie über die Klimapolitik der Regierung. Man müsse schnell mit der Transformation beginnen. "Wer, wenn nicht wir, sollen zeigen, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann?" fragte sie ins Plenum. Sie betonte, dass der Zusammenhalt in der Bevölkerung vorangebracht werden müsse, um diese Transformation zu schaffen.

Lacher erhielt sie, als sie über die deutsche Autoindustrie sprach und das Ziel, auf lange Sicht die Verbrennungsmotoren mit elektrischen Antrieben zu ersetzen. In Richtung AfD sagte sie: "Kaiser Wilhelm hat auch gedacht, das Pferd kommt zurück, als er das erste Mal ein Auto sah."

Alexander Gauland, Chef der größten Oppositionsfraktion im Bundestag, hatte zuvor die Klimapolitik der Bundesregierung kritisiert. "Selbst wenn unser Land morgen zu existieren aufhörte, wären die Auswirkungen auf die Welttemperatur praktisch nicht nachweisbar", sagte Gauland. "Und dafür setzen Sie alles aufs Spiel, dafür machen Sie eine Energiewende und dafür ruinieren Sie unsere Autoindustrie und die Maschinenbauindustrie."

Meinungsfreiheit gebe es nicht zum Nulltarif

Merkel sprach zum Schluss ihrer Rede über den Zustand der Gesellschaft. Es gebe "Friktionen", sagte die Kanzlerin. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Angriff gegen eine Synagoge in Halle "rütteln uns auf". Und es stelle sich die Frage: "Was ist in unserer Gesellschaft los? Und das nach 70 Jahren Grundgesetz."

Sie wies den Vorwurf zurück, in Deutschland dürfe man nicht mehr frei sagen, was man wolle. Die Meinungsfreiheit sei gegeben, versicherte sie. "All die, die dauernd behaupten, sie dürften nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss ich einfach sagen: Wer seine Meinung sagt, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen."

Sie plädierte zudem für den Erhalt der Großen Koalition. Sie sei der Meinung, dass sie die Legislatur zu Ende machen sollten. "Ich bin dabei", sagte sie und sorgte damit noch einmal für Erheiterung im Plenum.