Verdienstorden für die Ex-Kanzlerin Wir werden Angela Merkel noch viele Denkmäler bauen

Ausgerechnet Herr Steinmeier. Wenn jemand am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine hätte zurücktreten müssen, dann er, der Bundespräsident und frühere Außenminister. Was Merkel aus vielleicht allzu lageergebenem Pragmatismus tun zu müssen glaubte und was sich in Sachen Putin als katastrophaler Irrtum herausstellte – das tat Frank-Walter Steinmeier nach allem, was man weiß, aus überzeugter Neigung. Zärtlich streichelte er den vorbei gehenden Sergej Lawrow den Arm, dieses Bild wird in den Köpfen der Kundigen niemals vergehen.