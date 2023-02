Merkel werde am Mittwoch zu einem Festakt in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, erwartet, teilte die Unesco in Paris mit. Sie wird für die Aufnahme von mehr als 1,2 Millionen Flüchtenden in Deutschland geehrt. Die Jury des nach dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste benannten Félix-Houphouët-Boigny-Friedenspreises lobte ihre »mutige Entscheidung« im Jahr 2015.