Osang fragte auch nach einer spezifischen Episode Merkels mit dem russischen Präsidenten. Bei einem Besuch 2007 ließ Putin seinen Hund direkt um Merkel herumlaufen – obwohl die großen Respekt vor den Tieren hat. Damals wurde dies als Versuch Putins gewertet, die Kanzlerin einzuschüchtern. Merkel sagte dazu: »Ne tapfere Bundeskanzlerin muss auch mit so einem Hund fertig werden« – dafür bekam sie Lacher.

In dem Gespräch ging es auch um Merkels persönliches Verhältnis zu Russland. Die CDU-Politikerin hatte in der DDR Russisch gelernt und war schon als Schülerin in der Sowjetunion gewesen. Merkel machte dabei klar, dass sie die Faszination für Russland als Land und Kulturnation sehr gut zu trennen wisse von dem, was Putin nun am Schrecklichem in der Ukraine anrichte. »Die Tragik wird dadurch noch größer«, räumte sie allerdings ein.