Im Leben einer Politikerin, die Verantwortung für das Ganze trägt und auch tragen muss, für das Land, das auch meines ist, aus meiner Biografie heraus als Bürgerin in diesem und auch im anderen deutschen Staat, der nun schon lange Vergangenheit ist, die aber fortwirkt in den Köpfen und in den Herzen und auch im Handeln derer, die Verantwortung tragen, aber auch derer, die ein einfaches Leben führen ganz ohne den Rückhalt eines Apparats oder einer Organisation, die, von hinten gedacht, nur dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger dienen soll und nicht sich selbst, was, wie ich gelernt und erfahren habe und auch weiß, in Unmut münden kann bis hin zum Umsturz, der zwar unter diktatorischer Herrschaft eine Erlösung, in der Demokratie aber, die zu schützen wir alle verpflichtet sind, eine Unordnung und Hinwendung zum Chaos bedeutete, steht am Anfang allen täglichen Bemühens um eine würdige und gewissenhafte Erfüllung der dienstlichen, aus dem Grund­gesetz der Bundesrepublik Deutschland sich ergebenden Aufgaben, Rechte und Pflichten, ein den Tag strukturierender Beschluss. So auch heute. Und also griff ich zum steingrauen Blazer.