Frühere Kanzlerin Merkel fühlte sich als »Kohls Mädchen« nicht wohl

Einer der ersten Artikel, der in den Neunzigerjahren in der »Süddeutschen Zeitung« über sie erschienen sei, habe den Titel getragen: »Warum kennen wir Angela Merkel nicht?« Darin habe es geheißen: »Sie ist die jüngste Ministerin, die Deutschland je hatte – vielleicht auch die netteste«, zitierte Merkel. »Wobei ich schnell merken sollte, dass es mit der Nettigkeit in der Politik so eine Sache ist.«