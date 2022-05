Altkanzlerin Angela Merkel wird nach SPIEGEL-Informationen am 1. Juni die Laudatio bei der Verabschiedung des jüngst ausgeschiedenen DGB -Chefs Reiner Hoffmann halten. Es ist der erste teil-öffentliche Auftritt Merkels mit einem Redebeitrag seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt Ende vergangenen Jahres.

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund bestätigte man den Termin mit der Altkanzlerin vor geladenen Gästen in Berlin . Außer Merkel werden dort auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD ) sowie der langjährige Chef der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer , sprechen.

Merkel und Hoffmann, der seit 2014 an der Spitze des DGB stand und im Mai von Yasmin Fahimi abgelöst wurde, verbindet eine lange politische Bekanntschaft. Der Spitzengewerkschafter war mehrfach zum sogenannten Sozialdialog der Merkel-Kabinette auf Schloss Meseberg eingeladen gewesen.

Nach Forderungen von CDU-Politikern: Merkel will sich weiter nicht zu früherer Russlandpolitik äußern

Nach Forderungen von CDU-Politikern: Merkel will sich weiter nicht zu früherer Russlandpolitik äußern

Nach Forderungen von CDU-Politikern: Merkel will sich weiter nicht zu früherer Russlandpolitik äußern

Nach Forderungen von CDU-Politikern: Merkel will sich weiter nicht zu früherer Russlandpolitik äußern

Nach gut 16 Jahren als Kanzlerin hatte sich Merkel am 8. Dezember aus dem Amt verabschiedet. Die 67-Jährige war von 2000 bis 2018 Bundesvorsitzende der CDU. Die Christdemokratin hatte sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurückgezogen und auch keine Interviews gegeben. Über ihr Büro ließ sie in den vergangenen Wochen nur einige wenige Sätze zu ihrer Russlandpolitik als Kanzlerin verbreiten.