Kanzlerin Merkel in Schwedt Ihr doch egal

Die Konstruktion der Deckenlampen aus Stahlblech im oberen Foyer ist von 1978, das gigantische Wandgemälde noch ein Jahr älter, damals wurden die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gebaut. Und jetzt kommt da plötzlich Bundeskanzlerin Angela Merkel hereinspaziert, "Guten Tag" nach links, "Guten Tag" nach rechts, freundliches Nicken. Gespannte Gesichter bei den etwa 60 Bürgerinnen und Bürgern aus dem brandenburgischen Schwedt und Umgebung, die an diesem Dienstagnachmittag an der Gesprächsrunde mit der Kanzlerin teilnehmen dürfen. Die lokalen Veranstalter haben sie ausgewählt.

"Dann schauen wir mal, was der Tag so bringt", sagt Merkel.

Die Uckermärkerin Merkel ist also zu Gast in der Heimat. Wobei, geboren ist sie ja in Hamburg, aber aufgewachsen etwa 60 Kilometer Luftlinie westlich von Schwedt entfernt in Templin, ihr Wochenendhäuschen steht im nahen Dörfchen Hohenwalde. "Es ist schon ein hohes Maß an Vertrautheit, weil ich die Landschaft und die Menschen kenne", sagt die CDU-Politikerin auf die Eingangsfrage danach, ob sie sich hier im Oderbruch nahe der polnischen Grenze heimisch fühle.

Clemens Bilan / EPA Kanzlerin beim Bürgerdialog: "Merkel muss weg"-Rufer kamen nicht

Andererseits ist dieser sogenannte Bürgerdialog inzwischen Routine für Merkel, sie macht das immer häufiger irgendwo in der Republik, zuletzt in Bremerhaven, demnächst in Wuppertal. Das Gespräch im überschaubaren Kreis liegt ihr - und die Merkel-Raus-Rufer, die sie in Ostdeutschland besonders anzieht, müssen vor der Tür bleiben. Besonders unangenehme Fragen wie im November vergangenen Jahres in Chemnitz muss die Kanzlerin mitunter zwar auch in diesen Runden beantworten, aber das kann Merkel dann eben in aller Ruhe tun. In Schwedt kommt die obligatorische Frage nach ihrer Flüchtlingspolitik ganz am Ende. Die Kanzlerin erklärt nochmal die Umstände im Spätsommer 2015, beschreibt, was in Deutschland seitdem politisch alles verändert wurde. "Daran arbeiten wir auch weiter", sagt sie.

Weiter arbeiten. Weiter machen.

In den Uckermärkischen Bühnen ist eine Bundeskanzlerin zu erleben, der alles egal ist. Nein, nicht in dem Sinne, dass ihr egal wäre, was in diesem Land und vor allem drum herum passiert - im Gegenteil. Aber was über sie geschrieben und spekuliert wird, auch von Parteifreunden, das juckt Merkel immer weniger. Was ihr dabei sicherlich ein wenig hilft: Seitdem sie im vergangenen Dezember den CDU-Vorsitz abgegeben hat, kletterten ihre Popularitätswerte in alte Höhen zurück. Vielleicht liegt es auch daran, dass in Schwedt keine "Merkel muss weg"-Rufer erschienen sind.

Merkels preußisches Amtsverständnis

Die jüngste Spekulatius lautet: Auf der von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag für Anfang Juni einberufenen CDU-Vorstandsklausur könnte Merkel den Rückzug als Kanzlerin erklären. Eine Woche nach der Europa-, der Wahl zur Bremer Bürgerschaft und Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern wäre dafür möglicherweise ein geeigneter Zeitpunkt, so die Vermutung - damit die CDU dann mit der neuen Regierungschefin Kramp-Karrenbauer voller Schwung in die folgenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gehen könnte.

Es gibt nur einen Haken: Angela Merkel.

Wenn nicht alles täuscht, hat die Kanzlerin einen klaren Plan: Sie will ihren Regierungsauftrag so lange wahrnehmen, wie möglich - bestenfalls bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021. Sollte ihre Koalition nicht so lange halten, beispielsweise weil die SPD vorzeitig die Regierung verlässt, bedeutete das wohl auch für sie das Ende ihrer Kanzlerschaft, von der Idee einer Minderheitsregierung hat Merkel nie etwas gehalten, um eine andere Mehrheit würde sie sich genauso wenig bemühen wie um eine erneute Kanzlerkandidatur. Aber dass die Kanzlerin aus Rücksicht auf ihre Wunsch-Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer hinwirft oder sich dem Druck der eigenen Partei beugen würde (falls der überhaupt irgendwann da ist)? Schwer vorstellbar: Weil es ihrem preußischen Amtsverständnis zuwiderlaufen würde.

Dass nach dem Wahlsonntag Ende Mai personelle Veränderungen auf CDU-Seite im Kabinett vorgenommen werden, das könnte wiederum sein. Genauso, dass auf der angesetzten Vorstandsklausur wirklich nur über die Ergebnisse der Steuerschätzung und die sich daraus ergebenden politische Prioritäten diskutiert wird.

Pflegenotstand, Energiewende, Altersarmut - Merkel antwortet geduldig

Für Merkel gibt es noch viel zu tun. "Politik ist nie fertig. Man muss immer wieder reagieren", sagt sie in Schwedt. "Das ist ja auch sonst so im Leben: Dass man nie fertig ist." Pflegenotstand, der schleppende Breitbandausbau, die Energiewende, ärztliche Versorgung auf dem Land, Altersarmut: Merkel beantwortet die entsprechenden Fragen geduldig und auf ihre manchmal etwas umständliche Art - dass ihr und ihren Regierungen nicht alles gelungen ist und gelingt, räumt sie immer wieder ein. "Da sind Sachen liegen geblieben", sagt die Kanzlerin. Und sie macht klare Ansagen. "Über eine CO2-Steuer spreche ich überhaupt nicht", sagt die CDU-Politikerin zur Debatte um den entsprechenden klimatologischen Vorschlag, was mancher in ihrer Partei nicht gerne hören wird. Bei der Grundrente bremst Merkel die Erwartungen, erst in einem Jahr werde man mit eine Lösung rechnen können.

Bevor sie am Dienstag in die Uckermark aufbrach, wurde Merkel auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt auf die jüngsten Spekulationen angesprochen. Sie könne die Frage nach überraschenden Plänen "mit einem klaren Nein beantworten", sagte die Kanzlerin. Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer erklärt, die Einberufung der CDU-Vorstandsklausur sei selbstverständlich mit Merkel abgestimmt gewesen.

Hatte wirklich jemand geglaubt, das Gegenteil könnte der Fall gewesen sein?

Andererseits: Merkel und Kramp-Karrenbauer - das ist ein Experiment mit offenem Ende. Die beiden verstehen sich sehr gut, aber der Kampf um Macht hat schon manches Duo entzweit. Und dass die langjährige Ministerpräsidentin des Saarlandes im Zweifel genauso nüchtern und kalt wie die amtierende Kanzlerin politische Entscheidungen treffen kann, ist bekannt. Merkel wiederum hatte mit der Ankündigung ihres Rückzugs von der CDU-Spitze am Tag nach der hessischen Landtagswahl im vergangenen Oktober alle überrascht - inklusive Kramp-Karrenbauer. So cool die Kanzlerin über die Jahre geworden ist: Überraschungen hat sie auch im Repertoire.

Aber wie gesagt, die zu lösenden Probleme gehen ihr ja nicht aus. Erst recht, wenn Merkel über Deutschlands Grenzen hinausschaut. Am Mittwochmorgen fliegt die Kanzlerin für drei Tage ins westliche Afrika, los geht es in Burkina Faso, dann folgen Mali und Niger, drei der ärmsten Länder der Welt.

Merkel hat noch viel vor. Sie macht einfach weiter.

