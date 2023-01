Anders bei Angela Merkel. Bereitwillig öffnete die Altkanzlerin den Beamten die Türen ihrer Wohnung in Berlin-Mitte, ihrer Datsche in der Uckermark sowie einer der Öffentlichkeit bislang unbekannten Ferienunterkunft in Braunschweig – doch alle Objekte waren »verdächtig sauber«, wie es in einem nach der Begehung angelegten Aktenvermerk heißt. Dabei müssen sie doch irgendwo sein: der Plan zum großen Bevölkerungsaustausch der Deutschen durch syrische Flüchtlinge ab 2015, die Bankbelege russischer Zahlungseingänge in Sachen Nord Stream 2 und das umfangreiche Kompromat, mit dem sich Merkel im Laufe ihrer Karriere der Herren Kohl, Stoiber, Merz, Koch, Oettinger et al. entledigt hat.