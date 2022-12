Merkel verwahrt sich gegen weitreichendere Kritik

Von anderen Bereichen ihrer früheren Politik will sich Merkel indes trotz Kritik nicht distanzieren. »Sich dem einfach zu beugen, nur weil es erwartet wird, hielte ich für wohlfeil. Ich habe mir so viele Gedanken damals gemacht! Es wäre doch geradezu ein Armutszeugnis, wenn ich jetzt, nur um meine Ruhe zu haben und ohne wirklich so zu denken, einfach sagen würde: Ach, stimmt, jetzt fällt's mir auch auf, das war falsch.«