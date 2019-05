Sahel-Staaten Merkel sichert westafrikanischen Ländern Hilfen zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den westafrikanischen Ländern umfassende deutsche Hilfe im Kampf gegen Terrorismus und für einen wirtschaftlichen Aufschwung versprochen. Bei einem Besuch in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, sicherte sie nach einem Gespräch mit dem Präsidenten Roch Marc Kaboré dem Land weitere Gelder im Umfang von mehr als 20 Millionen Euro zu.

In Niger erklärte Merkel deutsche Hilfezusagen von mehr als 35 Millionen Euro. Das Geld solle für Entwicklungshilfeprojekte und die Ausrüstung und Schulung von Polizeikräften eingesetzt werden. Deutschland überweise zudem dem Zusammenschluss der sogenannten G5-Sahel-Staaten 60 Millionen Euro, sagte die Bundeskanzlerin.

Auch auf französischen Wunsch und nach den verstärkten Anschlägen islamistischer Gruppen in der Sahelzone habe sich Deutschland in den vergangenen Jahren verstärkt in Westafrika engagiert, sagte Merkel. Die Kanzlerin ist aktuell auf der ersten Station ihrer dreitägigen Afrika-Reise, in der sie bis zum Abend auf die Präsidenten der G5-Sahel-Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad traf.

Bisher erreichte die Sahel-Region 1,7 Milliarden Euro aus Deutschland

Burkina Faso gehört zu den ärmsten afrikanischen Ländern mit einem Bruttoinlandsprodukt von weniger als 1000 Dollar pro Person. Dem hohen Wirtschaftswachstum von sechs Prozent in 2018 steht ein sehr hohes Bevölkerungswachstum von drei Prozent pro Jahr gegenüber.

Deutschland unterstützte die Sahel-Region in den vergangenen drei Jahren mit rund 1,7 Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro stellte die Regierung davon für Entwicklungshilfen bereit. Der Rest für das dortige Militär, Infrastruktur und Ausbildung, sowie zivile Krisenprävention und humanitäre Hilfe.