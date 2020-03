TV-Ansprache der Kanzlerin Merkel sieht Coronakrise als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg

Mit dramatischen Worten wendet sich Angela Merkel in einer Fernsehansprache an die Nation - und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen im Land. "Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge".