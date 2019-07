Es ist noch einmal ein brisanter Termin für die Kanzlerin, bevor sie sich in ihren Sommerurlaub verabschiedet: Angela Merkel stellt sich am Freitag den Fragen von Journalisten aus dem In- und Ausland. Und spannende Themen gibt es sicherlich genug: Die plötzliche Inthronisierung von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin, der Wechsel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin ins Kabinett, die Dauerkrise der Großen Koalition, der Streit um die Klimapolitik - und natürlich die Diskussionen um Merkels Gesundheit. Wie schlägt sich die Kanzlerin in der Pressekonferenz? Wir halten Sie auf dem Laufenden. 7/19/19 8:23 AM Merkels Pressekonferenzen im Sommer haben Tradition. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt besonders interessant. Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vom Europaparlament zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt. Am Mittwoch übernahm CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer überraschend den Spitzenposten im Verteidigungsministerium. 7/19/19 8:21 AM Herzlich willkommen zu unserem Newsblog! Vor ihrem Urlaub stellt sich die Kanzlerin noch einmal ausführlich den Fragen von Journalisten aus dem In- und Ausland. Zentrale Themen dürften der Personalwechsel im Kabinett, die Zukunft der schwarz-roten Koalition und die Klimapolitik sein. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Show more Tickaroo Liveblog Software