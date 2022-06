Merkel will Westdeutschland erkunden

Doch was will nun eine ehemalige Bundeskanzlerin machen, die plötzlich so viel Zeit hat? Westdeutschland bereisen, zum Beispiel: »Ich bin selten zweckfrei in den alten Bundesländern gewesen«, sagte Merkel. »Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom.«

Nun beginne für sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie habe bisher nur wenig gemacht, was viele Menschen gern und selbstverständlich unternähmen, fügte sie hinzu. »Ich gehe jetzt in den Teil meines Lebens, der mir bisher verwehrt war. Als Mensch.« Ihre politische Zeit über gut 30 Jahre sei eine große Ehre gewesen. Darüber sowie über ihre Kindheit und Jugend in der DDR werde sie mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann ein Buch schreiben.

Gas war »keine Waffe«

Merkel gab auch Einblicke in ihre politischen Entscheidungen und verteidigte ihre positive Haltung zur Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der russischen Annexion der Krim. »Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt«, sagte Merkel. Vor diesem Hintergrund habe sie die Pipeline nach den Verhandlungen über das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine für vertretbar gehalten.