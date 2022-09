So glaube sie, Kohl würde heute »alles daran setzen, die Souveränität und die Integrität der Ukraine zu schützen und wiederherzustellen«. Zugleich habe er in Fragen derartiger Tragweite nie »den Tag danach« aus dem Blick verloren. Auf heute übertragen würde Kohl »parallel immer auch das im Moment so Undenkbare, schier Unvorstellbare mitdenken – nämlich wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder entwickelt werden können«, sagte Merkel. »Beides würde er natürlich niemals in einem deutschen Alleingang angehen.«