Mit Unverständnis blickt Kanzlerin Angela Merkel auf die jüngsten Wahlerfolge der AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen: "Auch wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr, der ärztlichen Versorgung, dem staatlichen Handeln insgesamt oder dem eigenen Leben nicht zufrieden ist, folgt daraus kein Recht auf Hass und Verachtung für andere Menschen oder gar Gewalt", sagte Merkel im Interview mit dem SPIEGEL.

Gegenüber einem solchen Verhalten könne es "keine Toleranz geben". Sie wisse, dass für Ostdeutsche einer bestimmten Generation "das Leben mit der friedlichen Revolution zwar frei, aber nicht immer einfacher geworden ist", so Merkel zum SPIEGEL.

Es gebe neben erfolgreichen Regionen im Osten auch solche, "in denen die Dörfer sich leeren, weil die Kinder und Enkel weggezogen sind".

Dass in ihrer Amtszeit als Kanzlerin die AfD so stark geworden ist, ficht Angela Merkel nicht an. "Wir leben in Freiheit, die Menschen können sich entsprechend äußern und wählen", sagte sie.

Ohne die AfD-Chefs von Brandenburg und Thüringen, Andreas Kalbitz und Björn Höcke, beim Namen zu nennen, sagte die Kanzlerin wohl in Anspielung auch auf deren westdeutsche Herkunft: "Was aus meiner Sicht gar nicht geht: Wenn Menschen mit westdeutscher Biografie in den Osten gehen und da behaupten, unser Staat sei ja eigentlich nicht viel besser als die DDR."

Merkel: "Da muss man hart dagegenhalten."

Hier lesen Sie das ganze Interview.