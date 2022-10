Ehrung für »Wir schaffen das«-Politik Merkel widmet Uno-Preis deutschen Flüchtlingshelfern

Mit dem Satz »Wir schaffen das« hatte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 2015 die Deutschen ermuntert, Menschen in Not zu helfen. Der Satz wurde zum geflügelten Wort; ein Satz der Zuversicht bei den einen, ein Symbol für Hohn bei anderen. Nun ist Merkel mit dem renommierten Nansen-Preis des Uno-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) ausgezeichnet worden – und hat die Auszeichnung den Menschen in Deutschland gewidmet, die sich für Geflüchtete einsetzen.