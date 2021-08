Deutsche Außenpolitik unter Merkel Man nannte sie die Führerin der freien Welt – doch was ist aus dieser Welt geworden?

Unter Angela Merkel kam Deutschland in der Weltpolitik an. Sie wurde zur Königin der Krisen – eine Visionärin war sie nie. Am Ende ihrer Kanzlerschaft ist Europa weniger sicher als vor 16 Jahren. Wie konnte das passieren?