Gesundheit von Spitzenpolitikern Immer fit oder doch nicht?

Angela Merkel ist für ihre körperliche Konstitution und Ausdauer bekannt - eigentlich. Und jetzt das: Drei Mal fing ihr Körper bei öffentlichen Terminen an zu zittern, zuletzt am Mittwoch beim Besuch des finnischen Regierungschefs, als die Kanzlerin mit ihrem Gast den Nationalhymnen lauschte. Am Donnerstag stand die gleiche Zeremonie an, diesmal für die dänische Amtskollegin. Vorsichtshalber absolvierten Merkel und Mette Frederiksen einen Teil des Programms im Sitzen, entgegen den Gepflogenheiten.

Die Bundeskanzlerin ist nun mit Spekulationen um ihren Gesundheitszustand konfrontiert. Merkel beteuert, es gehe ihr gut, erklärt das Zittern mit einer "Verarbeitungsphase" seit dem ersten Vorfall.

Ist sie in ärztlicher Behandlung? Man dürfe davon ausgehen, "dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiß und deshalb auch dementsprechend handele - auch was meine Gesundheit anbelangt". Und zweitens, "dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte".

Darauf muss sich die Öffentlichkeit verlassen. Merkel veröffentlicht kein offizielles Dokument über ihren Gesundheitszustand, es gibt keine Schreiben ihrer Ärzte oder Einsichten in Krankenakten.

Das hat Tradition: In der Bundesrepublik gehört es zum guten Ton, nicht öffentlich über den Gesundheitszustand von Spitzenpolitikern zu spekulieren, Vorschriften für Amtsträger, regelmäßige Medizinchecks öffentlich zu machen, gibt es nicht. Auch wenn das Berufspolitikerdasein eine enorme physische Herausforderung darstellt - lange Arbeitszeiten, unregelmäßiges Essen, viele Reisen.

Wann sollten Krankheiten von Spitzenpolitikern öffentlich gemacht werden?

Krankheiten könnten als Zeichen von Schwäche gedeutet werden, das fürchten heute immer noch viele Spitzenpolitiker. Darum tendieren sie dazu, jegliche Gebrechen zu verschweigen, so lange es geht. Helmut Schmidt etwa wurde fast hundertmal ohnmächtig, während er Kanzler war. Erzählt hat er das erst Jahre später.

Andere Politiker gehen von sich aus in die Offensive, zum Teil, weil sich ihre Erkrankungen schlicht nicht mehr verheimlichen lassen. Malu Dreyer etwa, kommissarische SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sprach elf Jahre, nachdem bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, auf einer Pressekonferenz darüber. Ihre Beeinträchtigung sei langsam offensichtlich geworden, sagte Dreyer in einem Interview mit der "Zeit". Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, machte seine Krebserkrankung in einem Video öffentlich, die Spuren der kräftezehrenden Therapie waren da nicht mehr zu übersehen.

Gibt es eine Regel? Nein, wollte man eine aufstellen, dann vielleicht diese: Krankheiten von Politikern gehen die Öffentlichkeit nichts an, außer deren Arbeit ist davon beeinträchtigt.

Bei Merkel kann, soweit man weiß, von einer Beeinträchtigung ihrer Arbeit keine Rede sein. Sie reiste in den vergangenen Wochen zum G20-Gipfel nach Japan und verhandelte in Brüssel in einer Marathonsitzung über die europäische Kommissionspräsidentschaft. Mal abgesehen vom üblichen voll gepackten Terminkalender.

Die Zitteranfälle ereilten sie allerdings bei öffentlichen Auftritten, das Interesse und die Sorge der Öffentlichkeit ist daher nachvollziehbar. Ein Anspruch auf öffentliche Ärztebulletins resultiert daraus nicht.

Hat die Kanzlerin einen Leibarzt?

Nein, diese Funktion gibt es in Deutschland nicht. Auf längeren Auslandsreisen begleitet die Delegation stets ein Arzt des Auswärtigen Amts, der aber nicht nur für die Kanzlerin persönlich zuständig ist. Darüber hinaus hat Merkel einen Hausarzt - so wie die meisten anderen Bürger auch.

Im Bundestag gibt es eine Parlamentsärztin. In ihre Praxis können die Abgeordneten kommen, wenn sie es nicht schaffen, in Sitzungs- oder Wahlkreiswochen zu ihren Hausärzten zu gehen - in manchen Fällen ersetzt die Parlamentsärztin den Hausarzt.

Wie gehen andere Länder mit der Gesundheit ihrer Politiker um?

In den meisten Staaten ist nicht vorgeschrieben, wie Staats- und Regierungschefs oder Kabinettsmitglieder mit Krankheiten in der Öffentlichkeit umzugehen haben. Allerdings gibt es Länder, in denen es üblich und gelebte Praxis ist, dass Präsidenten Dossiers über ihre Gesundheit veröffentlichen.