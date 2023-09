Sicherheitsbedenken bei Linienflügen

Baerbock selbst hatte sich kürzlich ähnlich eingelassen. Auf einer Veranstaltung des Polit-Portals »The Pioneer« skizzierte sie, warum sie so selten Linienverbindungen nutzt. Wenn man auf solchen Reisen in wichtigen politischen Gesprächen sei, könne man etwa nicht einfach sagen, in ein paar Minuten werde das Flugzeug gehen und die Unterredung unterbrechen, sagte die Politikerin. Es gehe bei diesen Dienstreisen um eine ganz andere Logistik, »als wenn man mal in den Urlaub fliegt«.