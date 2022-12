Das Auswärtige Amt unter Außenministerin Annalena Baerbock benennt das sogenannte Bismarck-Zimmer um. Der Sitzungsraum trägt künftig den Namen »Saal der Deutschen Einheit«.

»Der neue Name trägt der historischen Entwicklung des Raums Rechnung, in dem zu DDR-Zeiten das Politbüro der SED tagte«, teilt das Auswärtige Amt mit. Die Umbenennung »trägt der Tatsache Rechnung, dass das Auswärtige Amt seine Traditionslinie maßgeblich in der demokratischen Geschichte Deutschlands verankert sieht«, zitiert die »Bild« -Zeitung aus einer Mitteilung des Auswärtigen Amts. Bei neuen Namen jüngst benannter Räume handele es sich um die Namen von Vertretern der Bundesrepublik, der Weimarer Republik sowie von Angehörigen des Widerstands gegen das NS-Regime.